TV inglesa cria comercial espetacular para anunciar a Eurocopa Feminina; assista

A Eurocopa Feminina começará a ser disputada no próximo dia 16 de julho, na Holanda. E para divulgar o torneio, o Channel 4, emissora que transmitirá a competição na Inglaterra, criou um comercial simplesmente sensacional.

O vídeo começa com Liv Cooke, jogadora freestyle, brincando com a bola na volta da escola para sua casa. No meio do caminho, um cachorro acaba mordendo e furando a bola. Mas ela não desanima e faz embaixadinhas com tudo que encontra pelo frente, inclusive uma cabeça de boneca.