Twitter cria emojis de craques do Barça e do Real antes de clássico

O Twitter anunciou uma novidade na véspera do superclássico espanhol entre Real Madri e Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, partida que acontece neste domingo. Seis atletas, três de cada equipe, ganharam seus emojis personalizados, que poderão ser usados na rede social. A ação já foi feita em jogos da NBA e do Superbowl, mas pela primeira vez acontecerá em um jogo de futebol.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzame e Sergio Ramos representam o Real Madrid; Lionel Messi, Luis Suárez e Gerard Piqué são os escolhidos do Barça. Há também o emoji de uma camiseta que une as cores dos dois times. O brasileiro Neymar ficou de fora - suspenso, ele não entra em campo neste domingo.

Para tuitar, é simples: basta usar a hasgtag correspondente ao nome do craque desejado.

A partida entre Real e Barça, no Santiago Bernabéu, acontecerá no domingo, às 15h45 de Brasília. O Real lidera o Espanhol com três pontos de vantagem para o rival e um jogo a menos.