Twitter do Corinthians zoa com 'impedimento' marcado contra o Flamengo

O Twitter oficial do Corinthians publicou uma montagem para zoar com um erro do árbitro Ricardo Marques Ribeiro, que influiu diretamente no resultado de Corinthians 1 x 1 Flamengo, neste domingo, na Arena Corinthians.

Aos 12 minutos, Rodriguinho passou para Maycon, que entrou na área pela direita e cruzou para trás. Jô apareceu livre e mandou para as redes, mas o juiz anulou erroneamente o lance, dando impedimento do atacante.

Pelas imagens da TV, foi possível ver o juiz falando para o corintiano que marcou a infração por ele estar à frente da bola, o que não era verdade - o atacante estava a mais de três metros distante.

A montagem, duas horas depois, já tinha 12 mil curtidas e igual número de retuítes.

E o Corinthians ainda tuitou: "precisou marcar dois gols para valer um deles", em alusão ao gol que valeu, também marcado por Jô.

Confira: