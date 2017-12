Twitter do Lanús 'pira' com classificação na Libertadores; fã fica de cueca

A classificação heroica da equipe do Lanús à final da Libertadores-2017, na noite desta terça-feira, com a vitória sobre o River Plate por 4 a 2 - que reverteu a vantagem do adversário - fez o Twitter do clube argentino 'pirar'. Uma mensagem publicada à noite viralizou nas redes sociais. Confira:

MCADKQGXIWHXLQGXLWXGKWXHLSVXLSVXQLBXÑWNXLWBXLWVXIWHXPWJCÑWBXLWHXOWHXIWHXÑWJXLWJXOWJC!!!!!! — Club Atlético Lanús (@clublanus) 1 de novembro de 2017

Perdón, fue la emoción y no se entendió lo que quisimos decir. Va de nuevo: ¡VAMOS TODAVÍA, LANÚS FINALISTA DE AMÉRICA! — Club Atlético Lanús (@clublanus) 1 de novembro de 2017

Depois, o clube tratou de se explicar. Foi a emoção pelo resultado:

Já nas arquiabancadas do estádio da equipe, o La Fortaleza, em meio à intensa comemoração, um torcedor encontrou uma forma meio "inusitada" de externar sua emoção.

O homem tirou quase toda a roupa e ficou apenas de cuecas, aproveitando para fazer 'selfies' seminu no meio da torcida:

O Lanús vai enfrentar Grêmio ou Barcelona-EQU na final da competição.