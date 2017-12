Twitter do Paraná Clube fica 'louco' com acesso do time à Série A; veja

O Twitter do Paraná Clube, que neste sábado garantiu a volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2018 com a vitória por 1 a 0 sobre o CRB, fora de casa, "enlouqueceu" na comemoração do acesso - havia 10 anos, o clube estava fora da Série A.

Com muito bom humor e alguns palavrões, o clube mostrou toda a alegria na rede social, durante e após o jogo, em Maceió-AL.

Confira:

Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava e de você não quero me lembrar de nada, @_SerieB_2017. — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

Termina juizão. Na moralzinha. Tá foda! Acaba esse jogo. — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

PUTA MERDA! TAMO GANHANDO. TAMO SUBINDO. — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

O estagiário tá com princípio de Parkinson. É muito nervosismo. Coisa de doido! — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

POR VOCÊ TORCI A VIDA INTEIRA, EU TE APOIO NÃO IMPORTA A MANEIRA, UM SENTIMENTO QUE NUNCA ACABARÁ... — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

O PARANÁ CLUBE VAI ACABHUAHUAHUAHSIASJSJDLKSNFDASKUFHDUKSFNKLSDNFUKLDSHFKJSDNFSDNFKLUHFKSDNF,SDNFJKDSBFKJSDBFJKSDNBFJNSFUSDHFUKSDBFJSNDFUKSDHFUDSHFUKSDHFUKSDHFUKSDHFUKSDHFUKSDHFUKSHFUKSDHFUSDHFDFHSS. — Paraná Clube (@ParanaClube) 18 de novembro de 2017

Além do Paraná Clube, estão de volta à primeira divisão no ano que vem o Ceará, o Internacional e o América-MG.