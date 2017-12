Twitter dobra número de caracteres e clubes aumentam a zoeira na rede

O Twitter decidiu, recentemente, aumentar o limite de 140 caracteres para 280. A novidade foi implementada aos poucos e se completou nesta semana. Com o dobro de espaço não demorou para que os perfis de clubes aproveitassem para tornar a zoação duas vezes maior.

O Manchester City usou os caracteres a mais para comemorar um gol de Aguero com todos os 'O' que tinha direito. O Milan escreveu que agora é possível listar todos os seus títulos em um único tuíte. E a conta administrada pela Fifa resolveu listar todos os classificados para o Mundial da Rússia.

Confira a seguir algumas das mensagens publicadas depois da mudança.

280 characters means we can now go... AGUEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/pEZyuK5tg2 — Manchester City (@ManCity) 8 de novembro de 2017

Thank you @Twitter, now we can finally write in one tweet all the trophies we've won! 7 #UCL 5 #UEFASuperCup 2 Cup Winners' Cups 3 Intercontinental Cups 1 FIFA Club World Cup 18 Scudetto titles 5 Italian Cups 7 Italian Super Cups #280characters pic.twitter.com/onffmFrbR0 — AC Milan (@acmilan) 8 de novembro de 2017

Now we've got #280characters... Ohhhhhh when the Spuuuuuurrrrrrrsssssss Go maaaarrrrrcccchhhiiiing innn Ohhh when the Spurrrrsss go marrcchhing in I wanna be in that nummbbeerrr Ohh when the Spurrrrsss go marching in! OH WHEN THE SPURS! GO MARCHING IN! #COYS pic.twitter.com/I0iq7SlTeo — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 de novembro de 2017