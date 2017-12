Twitter sugere que Bayern siga Cristiano Ronaldo e equipe reage: 'Sério?'

Eliminado pelo Real Madrid por 4 a 2 nas quartas de final da Liga dos Campeões (com três gols de Cristiano Ronaldo, dois dos quais em posição de impedimento), o Bayern de Munique reagiu com surpresa a uma sugestão de amizade no Twitter.

A rede social sugeriu que a equipe alemã passasse a ter, entre seus amigos, justamente o craque português.

O Bayern reagiu com um "é sério?" e uma carinha de raiva. O perfil da equipe alemã em inglês fez um print da recomendação e publicou, no próprio Twitter.

Até a manhã de hoje, o post já tinha sido retuitado mais de 28 mil vezes.

Confira: