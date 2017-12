U2 paga R$ 327 mil para recuperar gramado de estádio de Berlim após show

O grupo irlandês U2 doou 90 mil euros (o equivalente a R$ 327 mil) para auxiliar na recuperação do gramado do Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, após a apresentação da banda no último dia 9 de julho. As obras de recuperação total do gramado custarão ao todo 130 mil euros, de acordo com o jornal português Diário de Notícias.

O estádio, que neste sábado recebe outro show, o do cantor britânico Robbie Williams, vai voltar a ser palco do futebol no dia 29, quando ali ocorre uma partida amistosa entre Hertha Berlim e Liverpool.

O jogo entre ambos os clubes irá marcar o retorno do técnico Jurgen Klopp pela terceira vez à Alemanha, desde que em 2015 deixou o Borussia Dortmund, clube no qual venceu a Bundesliga (Campeonato Alemão) em 2011 e 2012.

Segundo a banda, foi um piso especial montado para as apresentações do U2 na Alemanha ajudou a minimizar o estrago no gramado, onde estiveram mais de 90 mil pessoas.

Histórico, o Estádio Olímpico de Berlim, ou Olympiastadion, foi inaugurado em 1936.