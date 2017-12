Uber vai pagar a clubes do PR por corridas que chegam e saem de estádios

Dois dos mais tradicionais clubes do Paraná, o Coritiba e o Atlético Paranaense, vão receber dinheiro sempre que um torcedor usar os serviços do app Uber para ir ou deixar os estádios Couto Pereira ou Arena da Baixada, em Curitiba.

O acordo firmado entre os clubes e o aplicativo prevê o repasse de R$ 1 por corrida às equipes, com a intenção de diminuir o fluxo de veículos e o caos no trânsito nos dias de jogos, além do problema do estacionamento, registrado especialmente junto do estádio do Coritiba.

Para que o torcedor deixe seu carro em casa e seja incentivado a usar os serviços do Uber, a empresa dará R$ 20 de desconto na primeira vez em que usarem o aplicativo, bastando inserir os códigos UBERFURACAO ou UBERCOXA assim que solicitar uma corrida.