Uefa dá parabéns para jogador brasileiro no Twitter em data errada

A sensação de dar parabéns para uma pessoa na data errada é horrível, não é? Imagine, então, se você fizer isso publicamente. Pois foi exatamente isso que a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) fez esta semana ao dar os parabéns paro lateral-esquerdo brasileiro Emerson Palmieri, do Chelsea.

O perfil da Uefa escreveu: "Parabéns a Emerson Palmieri, do Chelsea FC, que hoje completa 24 anos". O problema é que faltam cinco meses para o aniversário do jogador. Com bom humor, ele respondeu que não era seu aniversário.

Desculpa, mas hoje não é meu aniversário ... Meu aniversário é 03/08... Grande abraço!! https://t.co/WcbaICDBJ1 — Emerson Palmieri (@emersonpalmieri) 13 de março de 2018

Logo depois, a Uefa agradeceu a correção. "Pedimos desculpa pelo lapso... Já está na agenda, a ver se não falhamos em agosto! Aquele abraço!". Emerson Palmieri se transferiu para a Itália em 2014, quando chegou ao Palermo. No ano seguinte, foi por empréstimo para a Roma. Em 2016, acabou comprado pela equipe da capital italiana por R$ 7 milhões.

Em janeiro deste ano, assinou um contrato de quatro anos e meio com o Chelsea. O clube de Londres chegou a um acordo com a Roma pelo lateral-esquerdo e desembolsou 20 milhões de euros (R$ 78 milhões).