Uefa diz que Barcelona e Bayern têm mais de 90% de chance de cair na Liga

A cada fase da Liga dos Campeões, a Uefa, organizadora do torneio, faz um levantamento com o histórico dos resultados dos jogos de ida, mostrando em quantas vezes o time que conseguiu tal resultado garantiu a classificação. E, se depender da amostragem, os gigantes Barcelona e Bayern de Munique, além do Borussia Dortmund, já estão praticamente eliminados da maior competição de clubes do mundo.

De acordo com o levantamento, o Bayern, que perdeu do Real Madrid dentro de casa por 2 a 1, tem 6% de chance de seguir na competição. O Barcelona, derrotado pela Juventus por 3 a 0, 5,6%, enquanto o Dortmund, que perdeu do Monaco por 3 a 2 na Alemanha, possui apenas 3%.

Porém, apesar da estatística contra, a entidade faz uma ressalva importante: nas oitavas, o Barcelona, dentro desse critério, tinha uma probabilidade de 0% diante do Paris Saint-Germain, já que a equipe visitante sempre foi eliminada nas 58 ocasiões em que perdeu a primeira partida por 4 a 0. O time de Neymar e Messi, porém, aplicou uma goleada de 6 a 1 e se garantiu nas quartas de final.

Chances de avançar, segundo o levantamento da Uefa:

Monaco: 97%

Juventus: 94,4%

Real Madrid: 94%

Atlético de Madrid: 59,3%

Leicester: 40,7%

Bayern: 6%

Barcelona: 5,6%

Borussia: 3%