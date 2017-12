Uefa 'elimina' o Barcelona da Liga dos Campeões antes de jogo de volta

O Barcelona foi surpreendido ao ser goleado pelo Paris Saint-Germain por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Porém, de um time que tem Messi, Suárez e Neymar, dá para cravar como impossível a virada no segundo jogo e a consequente classificação? Para a Uefa, que organiza a competição, sim! E a entidade classificou o time espanhol como já eliminado da competição.

Porém, isso não quer dizer que eles duvidam da força da equipe de Luis Enrique, pois o estudo foi feito em cima de estatísticas. Em toda a história da Liga dos Campeões, nunca um time que perdeu por 4 a 0 no primeiro jogo conseguiu reverter o marcador no duelo de volta.

Se o Paris Saint-Germain "já está" classificado, o Bayern de Munique, a Juventus e o Atlético de Madrid, também estão muito pertos da segunda fase, tendo 98,8, 97,3 e 96,6% de chance de classificação depois de derrotas convincentes para cima de Arsenal, Porto e Bayer Leverkusen, respectivamente.

O Real Madrid, atual campeão e maior detentor de títulos da competição, venceu o Napoli por 3 a 1 no jogo de ida e, segundo a Uefa, tem 77,2% de chances de seguir no torneio. Os confrontos entre Borussia Dortmund e Benfica (0 a 1), Monaco e Manchester City (3 a 5) e Leicester e Sevilla (1 a 2) são os que estão mais abertos e não será nenhuma zebra se qualquer um dos times do duelo se classificar.

CONFIRA AS ESTATÍSTICAS DA UEFA:

7 de Março

Napoli 1-3 Real Madrid

Vezes que este resultado aconteceu competições masculinas da UEFA: 329

Equipe da casa: 75 (22,8%)

Equipe visitante: 254 (77,2%)

Arsenal 1-5 Bayern

Vezes que este resultado aconteceu competições masculinas da UEFA: 80

Equipe da casa: 1 (1,2%)

Equipe visitante: 79 (98,8%)

8 de Março

Borussia Dortmund 0-1 Benfica

Vezes que este resultado aconteceu competições masculinas da UEFA: 990

Equipe da casa: 402 (40,6%)

Equipe visitante: 588 (59,4%)

Barcelona 0-4 Paris Saint-Germain

Vezes que este resultado aconteceu competições masculinas da UEFA: 58

Equipe da casa: 0 (0%)

Equipe visitante: 58 (100%)

14 de Março

Juventus 2-0 Porto

Vezes que este resultado aconteceu competições masculinas da UEFA: 339

Equipe da casa: 330 (97,3%)

Equipe visitante: 9 (2,7%)

Leicester 1-2 Sevilla

Vezes que este resultado aconteceu competições masculinas da UEFA: 587

Equipe da casa: 287 (48,9%)

Equipe visitante: 300 (51,1%)

15 de Março

Atlético de Madrid 4-2 Bayer Leverkusen

Vezes que este resultado aconteceu competições masculinas da UEFA: 29

Equipe da casa: 28 (96,6%)

Equipe visitante: 1 (3,4%)

Monaco 3-5 Manchester City

Vezes: 10

Equipe da casa: 4 (40%)

Equipe visitante: 6 (60%)