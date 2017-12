Último adversário oficial, Palmeiras homenageia Chape em vídeo oficial

Último adversário oficial da Chapecoense, o Palmeiras homenageou o time catarinense através de um vídeo com os melhores momentos da partida do último domingo, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo, que terminou 1 a 0 para os paulistas, confirmou o nono título nacional palmeirense.

"O último jogo da Chapecoense foi contra o Palmeiras, no último domingo (27). A TV Palmeiras/FAM homenageia esse time tão bravo neste momento tão triste", escreveu o clube da Barra Funda em seu canal oficial no YouTube.