Um dia antes do jogo, Taboão comemora em ônibus primeira vitória na A3

Ainda no meio da viagem, jogadores do Taboão da Serra descansavam para o jogo do dia seguinte pela série A3 do Campeonato Paulista. Em um ônibus com destino a Catanduva, a equipe foi informada de que o estádio Silvio Santos estava interditado pela Polícia Militar e que, portanto, o Catanduvense automaticamente perdia por w. o. a partida, que ocorreria na quarta-feira, 15.

O anúncio ocorreu enquanto a equipe do Globo Esporte, da TV Globo, acompanhava a viagem do time paulista, conhecidado por contratar jogadores conhecidos em momentos já não tão ilustres da carreira, como o meia Adriano Gabiru (campeão do mundo pelo Internacional), que foi desligado da equipe na segunda-feira, 13.

"Peguei no sono no ônibus com um ponto e acordei com quatro. Tá bom, né?", disse à televisão o zagueiro André Luís, campeão brasileiro com o Santos.

Com a vitória, o Taboão soma quatro pontos no campeonato, estando agora na 15ª posição. Antes do fechamento da rodada, a equipe chegou a sair temporariamente da zona de rebaixamento.