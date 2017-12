Um dia depois de colocar a Polônia na Copa, Lewandowski se forma em Ed. Física

Um dia depois de ter sido a estrela da seleção polonesa e ter ajudado o time a se classificar para a Copa da Rússia, com um gol na vitória por 4 a 2 sobre Montenegro, o atacante Robert Lewandowski se formou em Educação Física. O mais novo bacharel defendeu uma tese sobre sua própria carreira como jogador.

O jogador do Bayern de Munique, estrela da Polônia, 14º país a assegurar vaga na Copa, se formou pela Escola Superior de Educação em Esporte (Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie), em Varsóvia (Polônia) e trocou a chuteira pela beca e pelo chapéu de formatura, na manhã desta segunda-feira.

A tese teve o nome de "RL9: O caminho para a fama", em alusão ao termo pelo qual o goleador polonês é conhecido. Em seu trabalho, o jogador explica como conseguiu chegar ao estrelato nos campos, depois do início da carreira, em partidas de rua. A imagem da formatura foi publicada pela escola nas redes sociais.

Com 16 gols, o atacante polonês pode terminar esta edição como artilheiro das eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Ele enfrenta apenas a concorrência do português Cristiano Ronaldo, com 15 gols, que ainda entra em campo pela última rodada, nesta terça, contra a Suíça