Um mês após confusão no Maracanã, corintianos seguem detidos no Rio

Um mês depois da confusão ocorrida nas arquibancadas do Maracanã no duelo entre Flamengo e Corinthians, 30 torcedores do clube paulista seguem detidos no Complexo de Gericinó, em Bangu, e sem previsão de soltura.

Confinados na Cadeia Pública José Frederico Marques, conhecida como Bangu 10, o grupo foi enquadrado por crimes de lesão corporal, dano qualificado, provocar tumulto em locais de jogos, resistência qualificada e associação criminosa. Os corintianos estão em uma cela única, separados dos demais presos. Ao todo, dez pedidos de habeas corpus solicitando a soltura dos condenados já foram feitos e negados pela Justiça.