"Uma bicha, sim, mas cheio de dinheiro", diz CR7 a Koke em discussão

Cristiano Ronaldo e o meia Koke se estranharam na partida entre Real e Atlétido de Madrid, no último sábado. Segundo o programa El Larguero, da cadeia de rádio espanhola Cadena Ser, Koke teria chamado CR7 de "bicha" em uma discussão no meio do jogo.

Mas o craque português não deixou barato e confessou aos colegas no vestiário a resposta que deu: "Respondi: uma bicha, mas cheio de dinheiro, amigo. Sou milionário". Como resultado da briga, os dois levaram cartão amarelo aos 18 minutos no segundo tempo - e Koke está sendo recriminado por entidades que defendem os direitos da população LGBT:

Estamos cansados de la sensación de impunidad ante la homofobia en el fútbol español. Queremos que se impliquen las instituciones y clubes — Arcópoli (@arcopoli) 21 de novembro de 2016