Uma semana após acidente, Benzema 'ostenta' com 'Mercedes de Eike Batista'

Uma semana depois de bater seu carro, o atacante Karim Benzema mostrou que não tem problemas na garagem. Nesta quinta-feira, 28, o atacante publicou em suas redes sociais uma foto em que aparece saindo de uma Mercedes-Benz SLR McLaren.

Fruto de uma colaboração entre a Mercedes Benz e a McLaren, o carro foi produzido entre 2003 e 2010 pela montadora alemã. Com 557 cavalos de potência, o carro vai de 0 a 100 km/h em cerca de 3,5 segundos. Quem também possuía um veículo semelhante era Eike Batista. Conforme matéria do Jornal do Carro, o empresário comprou o modelo em 2006 por US$ 1,2 milhão (R$ 3,8 milhões, na cotação atual).

Segundo o jornal As, Benzema, que dirigia em Audi RS6, se envolveu em um acidente com um Nissan Note na última sexta-feira, 22, em uma via próxima ao aeroporto de Madri. Segundo as autoridades locais, tanto o francês como o motorista do outro veículo saíram ilesos do acidente.