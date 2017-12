Morre ídolo do Penãrol, único jogador que atuou em 6 finais de Libertadores

O uruguaio Néstor Gonçalves, ex-meia do Peñarol e único jogador que disputou seis finais de Taça Libertadores, morreu nesta quinta-feira aos 80 anos, em um hospital de Montevidéu, onde permaneceu internado por mais de uma semana. 'Tito', como era conhecido, não resistiu a uma complicação hepática surgida em decorrência de um problema cardíaco.

Gonçalves foi campeão da Libertadores com a equipe aurinegra em 1960, 1961, superando o Palmeiras, e 1966. Além disso, esteve presente nas derrotas do Peñarol em 1962, para o Santos, 1965 e 1970, esta última no ano em que pendurou as chuteiras.

O clube publicou no twitter um mensagem de agradecimento ao ex-jogador: "Obrigado por tudo, capitão dos capitães. Será eterno como o tempo e florescerá a cada primavera"