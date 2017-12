Único treinador brasileiro top na China, Felipão quer mais títulos

Enquanto os técnicos Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo trabalharam na China, mas já retornaram, Felipão continua firme e forte. “Uma pré-temporada bem organizada e bem definida. Jogamos com boas equipes e estamos preparados para o começo dos campeonatos que temos pela frente” afirmou Scolari.

O Guangzhou vai estrear na Liga dos Campeões da Ásia contra o Eastern de Hong Kong. No dia 25 de fevereiro, disputa a Supercopa da China em casa contra o Jiangsu. A Liga Chinesa começa no início de março. “Terminamos a nossa segunda fase da pré-temporada com uma boa atuação e com um bom trabalho de equipe. Estamos muito melhores do que o ano passado nesta fase que estamos começando”, disse Felipão.