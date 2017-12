Uniforme do JEC vira piada na internet por semelhança com órgão sexual

O Joinville divulgou recentemente as primeiras imagens do seu novo uniforme e um detalhe chamou a atenção dos torcedores. A camisa traz a inscrição "8cta", marca própria do clube, que faz alusão aos oito títulos catarinenses conquistados entre 1978 e 1985. Mas a grafia do número oito ficou semelhante a letra B, formando a palavra "bcta", gíria utilizada na internet para se referir ao órgão sexual feminino.

Diante da repercussão negativa, o clube afirmou que irá redesenhar a marca para evitar confusão. O nome deve sofrer alterações até a próxima semana. O Joinville estreia na temporada em 26 de janeiro, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela primeira rodada da Primeira Liga.