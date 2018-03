United cogita 'copiar' torcida do Corinthians e distribuir letras de cânticos 

Com o propósito de unir os torcedores e criar uma atmosfera no Old Trafford, O Manchester United está cogitando entregar letras de músicas de arquibancadas para os fãs durante as partidas. A ação, conhecida no Brasil, é utilizada pelos torcedores do Corinthians em algumas partidas decisivas do clube.

+ São Paulo será palco da 1ª seletiva nacional para o Pan-Americano Universitário

+ Mulheres na Somália desafiam regras rígidas para conseguir jogar futebol

+ Federação da Costa do Marfim anuncia desconhecer o paradeiro de Yaya Touré

A ideia do United surgiu depois de perceberem que o clima no estádio está muito quieto, provavelmente pelo crescimento de turistas no local. De acordo com o jornal The Times, o clube vai disponibilizar as letras das músicas mais populares para os torcedores no caminho até o estádio.

Ainda de acordo com a publicação, o técnico Mourinho já foi convidado pelo conselho oficial de torcedores do Manchester United para discutir sobre a questão da atmosfera do Old Trafford, mas ele não aceitou a oferta.

Já no Brasil, a medida é utilizada principalmente em partidas decisivas para unir e melhorar o clima da torcida no estádio e mostrar mais apoio ao clube.