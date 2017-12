United não contratou Zidane para não incomodar Cantona, diz ex-presidente

O Manchester United rejeitou a possibilidade de contratar o então meia Zinedine Zidane, atual técnico do Real Madrid, em 1996 para não incomodar Eric Cantona, revelou nesta sexta-feira, 8, Martin Edwards, ex-presidente do clube.

Em entrevista ao programa de rádio "BBC Radio 5 Live", da BBC, Edwards afirmou que foi Sir Alex Ferguson, técnico da equipe à época, quem considerou que a chegada de Zizou "teria incomodado Eric (Cantona)".

De acordo com o ex-mandatário, "Zidane e Eric jogavam na mesma posição, e Alex pensou que a contratação de Zidane poderia incomodar Cantona".

Former Manchester United chairman Martin Edwards tells @ChrisWarburton_ why the club rejected the chance to sign Zinedine Zidane #5liveDaily pic.twitter.com/ykTHEuARst — BBC Radio 5 live (@bbc5live) 8 de setembro de 2017