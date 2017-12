Seleção uruguaia tem sócio-torcedor com treino, jogo e até jantar com atletas

Enquanto os planos de sócio-torcedor ainda não estão completamente estabelecidos no Brasil como um todo, o Uruguai parece estar um passo à frente, pelo menos em comparação com as seleções. Em agosto do ano passado, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) lançou o programa o Sócio Celeste, para os aficionados que desejam acompanhar o time nacional de perto.

Como citado por matéria do ESPN.com.br, estão disponíveis três planos, sendo dois para os que moram no país, com opções de 1,800 pesos uruguaios (R$ 197,28) ou 9,950 pesos uruguaios (R$ 1090,52) por ano, e um terceiro voltado para os que moram no exterior, com anuidade de US$ 200 (R$ 617,52).

Entre os benefícios dos planos estão descontos de 50% a 100% no preço do próprio ingresso e 20% na entrada do acompanhante, prioridade na compra em jogos realizados no país ou fora e descontos em hotéis e em site de viagens. Além disso, todos os cadastrados concorrem a prêmios especiais, como camisas autografadas, pacotes de viagens com todas as despesas pagas para acompanhar a "Celeste", acesso a treinos fechados e vestiários e jantar com membros da comissão técnica e jogadores.