Uruguaio que não queria ser tirado de campo sai chutando os maqueiros

O lateral-direito Enrique Etcheverry, do Boston River, do Uruguai, deu um 'piti' ao ser retirado de campo e saiu chutando quatro maqueiros que o carregavam, no empate em 1 a 1 com o Comerciantes Unidos, do Peru, pela Copa Sul-Americana.

Já no fim do segundo tempo, Etcheverry foi ao chão e pediu atendimento. Ao ser retirado de maca, no entanto, começou a chutar os profissionais que o levavam.

Ao ser deixado no chão, ele ainda se levantou rapidamente, pulou uma placa de publicidade e começou a discutir com os maqueiros, sem motivo aparente que não o de ganhar tempo.

Com o empate por 1 a 1, e a vitória no jogo de ida por 3 a 1, os uruguaios acabaram eliminando os peruanos da competição.

