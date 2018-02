USP usa técnicas de redução da ansiedade para ajudar no acerto de pênaltis

Uma pesquisa realizada na Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP confirmou que uma técnica associada à psicologia cognitivo-comportamental e aplicada em atletas de futebol pode reduzir o estado de ansiedade no momento da cobrança de pênalti. As informações foram publicadas pelo Jornal da USP.

A tese de doutorado defendida pelo psicólogo Daniel Donadio de Mello teve como principal objetivo auxiliar atletas da categoria de base em um dos momentos chave do futebol, segundo a reportagem. De acordo com o pesquisador, controlar a ansiedade que antecede as cobranças pode ser crucial na marcação ou não de um gol.

Durante seu estudo experimental, foi testado um protocolo de biofeedback, numa tentativa de reduzir o estado de ansiedade em atletas amadores de futebol de campo de 15 e 16 anos de idade. Nele, diferentes técnicas buscam auxiliar no controle voluntário de funções corporais e processos que, em geral, se dão de forma inconsciente.

Antes de rodadas de cobranças de pênalti, foram introduzidos na rotina jogos de computador especialmente adaptados para dar retorno aos jogadores conforme conseguissem reduzir a ansiedade. Ligados a aparelhos que captam sinais fisiológicos, tais como respiração e batimentos cardíacos, os atletas recebiam uma resposta imediata do jogo, que podia ficar mais fácil ou mais difícil, conforme o estado de ansiedade.

Segundo o pesquisador, foi possível notar uma considerável redução nas médias de ansiedade nos atletas do grupo ativo, aumentando significativamente o sucesso nas cobranças.

A diminuição chegou a 28,3% do valor pré-treino para ansiedade cognitiva (presença de pensamentos negativos em relação ao seu desempenho desportivo); 18,64% na ansiedade somática (mudanças fisiológicas como aumento da frequência cardíaca, suor nas mãos, tensão muscular, palidez e mãos frias) e 16,28% na influência negativa na autoconfiança.