Mundo animal: vaca e cachorro entram no campo e param jogo na Bulgária

Os bichos deram o tom do jogo-treino entre a equipe búlgara do Botev Plodiv e o AEL Limassol, disputada em Sofia, capital da Bulgária, em um CT.

Primeiro, uma vaca invadiu o campo e passeou entre os jogadores, na maior tranquilidade. Depois, um cachorro também entrou no gramado e, latindo, "acuou" um dos bandeirinhas.

A vaca preta se desgarrou do rebanho que pastava do lado de fora - em algumas imagens da partida, dá pra ver o gado passeando perto do campo - e cruzou o gramado de ponta a ponta. Ela ainda passou por trás do gol, do outro lado, até ser espantada e correr para fora.

Já a invasão do cão, essa mais comum, aconteceu depois. Uma das cenas mostra o auxiliar assustado, tentando se refugiar dentro do gol, com o cachorro em postura de ataque.

Ah... o jogo terminou em 3 a 1 para o Botev.

Confira o vídeo: