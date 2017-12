Vagner Love marca o 31º gol pelo Alanyaspor e equipe avança na Copa da Turquia

Vivendo uma ótima fase com a camisa do Alanyaspor, Vagner Love marcou o seu 31º gol durante a vitória sobre o Edirnespor por 2 a 0, nesta terça-feira. Com o resultado, e equipe avançou para a quinta fase da Copa da Turquia.

O lance aconteceu nos acréscimos da partida, quando o brasileiro driblou o zagueiro adversário antes de concluir para o gol, o segundo da equipe, confirmando o triunfo.

Na atual temporada da Super Liga, Love marcou sete gols em nove rodadas e ocupa o terceiro lugar entre os artilheiros. O atacante chegou no Alanyaspor em agosto do ano passado.