Vagner Mancini se irrita com comentário de repórter: 'Você é corintiano?'

O Vitória conseguiu acabar com a sequência de invencibilidade de 34 jogos do Corinthians, vencendo o alvinegro por 1 a 0, na Arena. Após o jogo, o técnico Vagner Mancini falou sobre o resultado e se irritou com uma pergunta do repórter Felipe Garraffa, da Rádio Bandeirantes, que sugeriu que a equipe baiana jogou na "retranca" e teve, na visão dele, apenas uma oportunidade clara de gol durante todo o jogo.

“Uma finalização? Você estava no estádio? Assistiu ao jogo? Você vai me desculpar, mas ou você é corintiano, ou...”, disse antes de ser interrompido pelo jornalista. “Não eu sou jornalista”, respondeu o Garraffa. “É…? E eu sou técnico”, esbravejou o comandante do Vitória.

O Corinthians não perdia desde 19 de março, quando foi vencido por 1 a 0 pela Ferroviária, em Araraquara, pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.