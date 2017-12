Vai acabar em pizza? Ponte terá patrocínio pontual em duelo com o São Paulo

Pegando "carona" em toda a propaganda que o São Paulo está fazendo para o confronto contra a Ponte Preta, na estreia de Rogério Ceni como técnico da equipe no Morumbi, além da apresentação oficial de Lucas Pratto à torcida, o time campineiro aproveirou para dar uma "engordada" nos cofres e fechou um patrocínio pontual com a Pizza Hut, maior rede de pizzarias do mundo, com quase 16 mil restaurantes em mais de 100 países.

Os valores não foram divulgados, mas ajudarão a Ponte a arcar com o excesso de gastos de uma equipe de futebol. A logomarca ficará estampada na parte de trás da camisa dos jogadores, entre eles William Pottker, grande destaque da equipe e que se envolveu em uma polêmica transferência para o Corinthians, que acabou sendo cancelada nos últimos dias.