Vai para o banco? Luan dá chapéu em Renato Gaúcho e torcedores se divertem

Luan mostrou habilidade e ousadia durante o rachão na tarde desta quarta-feira, 27, na Arena da Baixada, onde o Grêmio enfrentará o Atlético-PR no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante gremista deu um belo chapéu no técnico Renato Gaúcho e o lance viralizou nas redes.

No vídeo de poucos segundos, Luan cobra um escanteio curto e recebe de um companheiro. Renato chega para marcar e é encoberto pela bola. O treinador ainda tenta evitar que o jogador complete o drible, mas não consegue.

Os torcedores brincaram com a situação e falaram que Luan deve ficar no banco depois de "humilhar" o técnico.

Outro dia levou caneta, agora levou chapéu... Luan judia do Renato Portaluppi nos rachões kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/FG18SN23g0 — Olhe o tweet fixado (@GremioFuture) 26 de julho de 2017

BOMBA: após treino em Curitiba Renato afastou Luan do grupo e direção deve dispensa-lo. Renato teria dito "comigo não joga mais" pic.twitter.com/tYYoGElnW6 — Lipe (@Lipe_Assuncao) 26 de julho de 2017