Valdivia aparece em foto com corintianos e gera polêmica

Conhecido por seu bom humor nas redes sociais, o meia Valdivia, do Internacional, deu um exemplo de fair play na última segunda-feira, em duelo que acabou vencido pelo Corinthians por 1 a 0, na Arena, em São Paulo. Atendendo a pedidos, o "PokoPika", como é conhecido, demonstrou bom humor e se aproximou das arquibancadas para tirar foto com corintianos. Na boa.

A imagem fez com que torcedores do Corinthians pedissem a contratação da fera. A torcida do Inter, por sua vez, não ficou nada satisfeita nas redes sociais. A equipe gaúcha está à beira do rebaixamento.