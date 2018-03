Valdívia briga com fã no cinema e desabafa no Twitter: 'velha de m...'

O meia Valdívia, ex-Palmeiras, e que hoje defende o Colo-Colo, desabafou em um 'momento de fúria' nas redes sociais contra uma mulher com quem discutiu numa ida ao cinema com a família. No desabafo, postado no Twitter, o jogador não poupou nos xingamentos à mulher, que chamou de "velha de m...".

Tudo teria começado após a mulher ter empurrado a esposa do jogador, Daniela Aranguiz, de acordo com o relato de Valdívia.

"Era para ser uma tarde tranquila no cinema, mas na saída uma velha que pediu para tirar uma foto comigo e do nada empurrou a minha esposa, que estava com os meus filhos. Ela começou a mw ofender e insultar diante dos meus filhos", escreveu 'El Mago'.

Ele continuou o relato, dizendo que na mulher teria filmado a família para ameaçar os parentes de Valdívia e "se fazer de vítima". "A mesma velha passou a nos filmar. Gente de m..., não tem vida própria, me pergunto o que buscava essa velha de m.... Velha de m.... Não se deu conta de que eu estava com meus filhos de 8 e 10 anos, que não precisam escutar insultos", detonou o jogador, que afirmou ainda não se tratar de uma torcedora.

Para completar, Valdívia ainda escreveu que deseja que a "velha de m..." publique o vídeo que teria gravado em algum local, para que ele possa identificá-la.

Veja alguns posts feitos por 'El Mago':

la misma vieja reculia se pone a grabarnos. Gente d mierda no tiene vida propia ‘me pregunto.q buscaba esta vieja d mierda. Vieja d mierda. No se habrá dado cuenta q ando con mis hijos de 8 y 10 años q no tienen porque escuchar los insultos . — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) 11 de janeiro de 2018

Ojalá la vieja d mierda suba la caga d video pa saber quién es. Uno tiene paciencia pero puta q da impotencia esta situación . Mis hijos querían ver la película y ver cómo somos insultados por una vieja ctm. — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) 11 de janeiro de 2018