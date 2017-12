Valdivia: 'Decidi deixar o álcool e foi uma felicidade tremenda'

De volta ao Colo-Colo, seu time do coração, desde junho, Jorge Valdivia revelou que, desde então, tem adotado uma dieta rígida para se manter em forma e que cortou o consumo de bebidas alcoólicas. A revelação foi feia pelo próprio meia chileno durante o evento de um patrocinador, em Santiago, nesta quarta-feira, 26.

"Decidi deixar o álcool e foi uma felicidade tremenda. É uma das melhores decisões que tomei na minha carreira. Várias vezes minha imagem esteve pisoteada, às vezes sem razão, outras, com razão", declarou.

O ídolo da torcida do Palmeiras também revelou qual o seu ponto fraco, mas também disse que tem resistido ao desejo. "Sou bom para comer pizza: não podia aguentar se havia alguma em casa. Agora, não me dá vontade se vejo uma."

"Jorgito" estreou pelo Colo-Colo no último domingo, 23, na vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Católica, na Supercopa do Chile. Em função do título, ele se permitiu uma pequena escapada da dieta. "Fomos ao cinema em família e depois comemos um churrasco. Há uns dois anos que tenho uma dieta extensiva e bem detalhada em relação à alimentação e não comia um há uns 10 anos", completou.