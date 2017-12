Valdívia e Neto trocam farpas e voltam a se enfrentar nas redes

Valdívia e Neto voltaram a se enfrentar na internet após a vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense por 1 a 0 e garantir o título de Campeão Brasileiro de 2016 ao time do Allianz Parque. O chileno contente com o resultado da partida, decidiu publicar uma foto no seu Instagram comemorando o feito que não acontecia há 22 anos. Já o apresentador de TV, não gostou da publicação e logo em seguida, rebateu o ex-jogador do Palmeiras com uma publicação no Twitter dizendo: "Chinelo saiu e o sucesso voltou. Não é coincidência. Resultados só vem com quem gosta de trabalhar". Valdívia rebateu o apresentador da Bandeirantes com uma foto pra lá de polêmica.

9 vezes campeão brasileiro !!⚽️ ....felicidades a todos os jogadores torcida comissão técnica.. desde longe muito feliz pela conquista , vcs mereceram é muito ... o maior campeão brasileiro voltou !! Uma foto publicada por Jorge Valdivia (@jorgitovaldivia) em Nov 27, 2016 às 1:14 PST

Chinelo saiu e o sucesso voltou. Não é coincidência. Resultados só vem com quem gosta de trabalhar. pic.twitter.com/MoGaElvXCA — Craque Neto 10 (@10neto) 28 de novembro de 2016