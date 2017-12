Valdivia perdoa Willian por chute nos 'países baixos': 'Não uso muito'

No empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e Palmeiras, no Estádio Independência, nesta sábado, 9, o atacante Willian, do Palmeiras, foi expulso após chutar o adversário Valdivia em sua região íntima. A agressão aconteceu logo na sequência de uma dividida dura entre os dois, aos 32 minutos do segundo tempo.

Após a partida, em entrevista à repórter Fabíola Andrade, do SporTV, o palmeirense pediu desculpas pessoalmente ao atleticano. Mas o que chamou mesmo a atenção foi a resposta dada pelo "poko lindo".

"Eu pedi perdão para os meus companheiros, para o torcedor e para quem é apaixonado pelo futebol. E agora pessoalmente para o Valdivia. A gente nunca jogou junto, mas ele sabe da minha conduta, jamais queria ter agredido dessa forma", declarou Willian. "Foi uma reação quando a gente dividiu a bola e acabei, no impulso, chutando, e acertou uma região que não é tão agradável. Até pedi desculpa na hora, espero que ele tenha aceitado", completou.

Valdivia, então, aceitou as desculpas, e depois afirmou que "não usa muito" as partes atingidas por Willian, fazendo tanto o palmeirense quanto Fabíola caírem na risada.

"Com certeza (aceito as desculpas). Não uso muito (a região). Não tem muita importância não. Doeu um pouquinho. Ele fez e tirou o pé. Mas é uma grande pessoa, tenho um carinho por ele também. Assisto muito ele. Não precisa nem pedir desculpa. É parceria no jogo e, fora, a resenha come", disse.

O vídeo completo da entrevista pode ser visto aqui.