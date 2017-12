Valor da camisa do Palmeiras aumenta 40% após o título do Brasileirão

O Palmeiras é o campeão Brasileiro de 2016 e se os torcedores quiserem comprar uma camisa de recordação, vão ter que gastar um pouquinho mais. Segundo Levantamento realizado pelo Cuponomia, a camisa do oficial clube ficou 40% mais cara após a conquista do título antecipado no domingo passado contra a Chapecoense. Isso significa que se o torcedor encontrava o item por R$ 159,90 nas lojas, agora tem que desembolsar R$ 219,20. Além do preço mais alto, a procura pela camisa subiu 350% desde a conquista do título no Allianz Parque.