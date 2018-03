Vampeta afirma que frase polêmica ajudou o Flamengo a quitar dívidas

Dezessete anos depois de vestir a camisa do Flamengo, o ex-jogador Vampeta relembra a sua passagem discreta pelo clube e ressalta a frase que virou polêmica na época: "Eles fingem que pagam e eu finjo que jogo".

+ Após levar chute no rosto, Cristiano Ronaldo afirma que 'continua bonito'

+ Neymar é o brasileiro mais influente do País nas redes sociais

+ Messi afirma que saída de Neymar 'deu mais equilíbrio' ao Barcelona

Atual presidente do Audax, Vampeta afirmou que a frase ajudou o clube rubro-negro a quitar suas dívidas: "Por incrível que pareça essa história do Flamengo ajudou muito. Depois da Copa São Paulo fui jantar com a diretoria do Flamengo, da base. Os caras me abraçaram, pagaram vinho, pagaram janta e falaram 'Vampeta, depois daquela sua frase lá, está tudo em dia, pagamos todo mundo'. Essa diretoria nova que assumiu o Flamengo falou 'A frase do Vampeta aqui não vai ter'. Quer dizer, indiretamente eu ajudei o Flamengo e muito. Hoje o Flamengo está bem de grana, está bem de tudo. Se o clube anda em dia, agradeça ao Velho Vamp", disse em entrevista ao programa Fox Sports Rádio.

Durante a entrevista, Vampeta também falou sobre a sua situação com o Fluminense, clube que atuou entre 1996 e 1998. "O Fluminense que eu tive a honra de jogar, com o maior carinho, é um clube que eu gosto muito. Voltou a ter os problemas que já teve lá atrás quando eu jogava. Ficou me devendo três meses. Eu não cobrei nada porque eu gostei muito do clube, fui bem tratado. Mas não precisa pagar não que está tudo em casa", finalizou.