Vampeta completa 44 anos e internautas relembram cambalhotas do Penta

O ex-jogador Vampeta completa 44 anos de idade nesta terça-feira. Campeão mundial em 2002, o craque recebeu homenagens nas redes sociais com vídeos relembrando as históricas cambalhotas na rampa do Palácio do Planalto após a conquista do pentacampeonato da seleção brasileira.

Na época, Vampeta estava com a delegação brasileira ao lado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e não conteve a euforia durante sua comemoração.

Além dos internautas, o Corinthians também relembrou o momento para parabenizar seu ex-jogador: "Um dos jogadores mais carismáticos da história do Corinthians completa 44 anos hoje! Parabéns, Vampeta!", escreveu em seu perfil oficial no Twitter.

No clube alvinegro Vampeta fez história, entre os títulos conquistados chegou a levantar a taça do Mundial de Fifa em 2000. Confira as homenagens:

VAMPETA esse é TIMÃO, parabéns 44 anos, 268 jogos e 17 gols com o manto alvinegro, único a dar cambalhota na rampa do planalto ???????? pic.twitter.com/K8XUwMEjqU — ??BRUNO VALENÇA (@Brunoyoutimao) 13 de março de 2018

PARABÉNS VAMPETA 44 anos de muitas conquistas e histórias sensacionais. No @Corinthians : 17 gols Títulos : Mundial 2000. Br 1998, 1999. Copa do Br 2002. Rio-Sp 2002. Paulistão 1999, 2003 pic.twitter.com/2YZp1AtZnJ — CorinthiansMinhaVida (@timaoeeoo) 13 de março de 2018