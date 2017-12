Vampeta fala sobre a Copa do Mundo de 2018 e diz que 'Brasil é a quarta força' 

Vampeta não perdeu a oportunidade de gerar polêmica na madrugada desta quinta-feira (21). O atual presidente do Audax falou sobre a seleção brasileira e os favoritos ao título na Copa do Mundo de 2018.

+ Bravo dá as costas para Guardiola em comemoração do City; assista

+ Técnico do Leverkusen gera confusão dentro de campo ao simular queda; veja o vídeo

+ Livro revela bastidores do PSG e diz que chegada de Neymar 'não agradou'

"Não vejo o Brasil como favorito. Aponto Espanha, Alemanha… O Brasil é a quarta força", disse em entrevista ao 'Programa do Porchat', da Record TV.

Além da expectativa para o Mundial, Vampeta relembrou a vexatória derrota por 7 a 1, em 2014. "A seleção toda vez que teve mais jogadores que atuavam no país, sempre ganhou, porque acho que muitos que jogam na Europa… Por exemplo, no 7 a 1, todo mundo vaza, só sobrou para o Felipão, que foi meu treinador, campeão mundial em 2002. Ninguém lembra dos atletas que estavam participando. Não lembram de nada, somente o 7 a 1 caiu nas costas do Felipão”, desabafou.

Vampeta ainda disse que a Copa na Rússia pode ser a chance de reparar o erro: "Esses jogadores estão tendo essa oportunidade de tentar consertar aquele 7 a 1 aqui no Brasil. Daquele time lá, tem pelo menos de dez a 12 jogadores que vão ter oportunidade agora na Rússia”, disse.