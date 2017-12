Vampeta irá até Aparecida caso São Paulo seja rebaixado: 'É promessa'

Sempre com estilo brincalhão e provocador, o ex-jogador Vampeta não perdoou o maior de seus alvos, o São Paulo. Durante um bate-papo com torcedores em um bar em São José dos Campos, no interior de São Paulo, o corintiano garantiu que fará uma procissão até Aparecida, cidade paulista símbolo dos católicos.

"Eu fiz uma promessa. Eu não sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, mas como moro em São Paulo há 20 anos, tudo que se faz vai para Aparecida. Vou convocar os palmeirenses, os santistas, os portugueses, quem quiser acompanhar os corintianos. Vamos fazer uma procissão, sem pressa, até Aparecida", brincou.

O ex-volante disse que quer tanto que o São Paulo caia, que até abre mão do título do Corinthians, líder disparado do Brasileirão: "O ano vai ser legal. Vai ser o seguinte: o Corinthians será campeão, o Palmeiras fora do G-4, o Santos é co-irmão e não faz mal, e o São Paulo... Eu prefiro que o São Paulo caia do que o Corinthians seja campeão. Já temos Brasileiro pra caramba".

Depois, em tom mais sério, Vampeta afirmou que não acredita no rebaixamento do rival, atual 19º colocado: "Acho que o São Paulo não cai. Falando papo sério. Não cai porque o Bahia está pedindo para isso, a Chapecoense está pedindo para isso".