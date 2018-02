Vanessa Riche comandará projeto com narradoras na Copa pela Fox

Um dos nomes que integraram a lista de dispensas que atingiu o departamento de esportes da Globo e do SporTV em outubro do ano passado, Vanessa Riche está de casa nova. Contratada pela FOX Sports, a apresentadora vai ser a responsável por comandar um novo projeto da emissora: o Narradoras.

O programa vai selecionar mulheres para narrarem os jogos da Copa do Mundo. No entanto ainda não está definido como será o aproveitamento das jornalistas. O que se sabe, por enquanto, é que as eleitas devem ganhar espaço na programação do segundo canal do grupo no Brasil.

“A ideia é que o FOX Sports 2 tenha uma cobertura predominantemente feminina”, adiantou Vanessa em entrevista ao Uol ao ressaltar o projeto inovador que tem tudo a ver com o momento que a mulher vive hoje. Ela também falou de um novo programa que vai ficar de apresentadora durante a Copa, mas que ainda não foram divulgadas maiores informações.