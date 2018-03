Richie sobre mulheres que vão narrar a Copa: 'Não vão estar imitando'

Essa Copa do Mundo da Rússia vai entrar para a história brasileira. Independente do resultado da seleção, da conquista ou não do tão esperado hexa, um outro marco vai ficar eternizado: vai ser a primeira Copa a ser narrada por mulheres na televisão.

Coordenado pela recém-contratada Vanessa Richie, o projeto 'Narradoras' da Fox Sports conta com a realização de um processo seletivo para escolher três narradoras que integrarão o time de transmissão do canal. Em entrevista ao Lance! a jornalista contou que está impressionada com o material que tem chego em suas mãos. "O olhar da mulher realmente é mais detalhista, é diferenciado. A mulher tem uma emoção que é dela, que está dentro dela. Ela vê e lê o jogo de uma forma diferente", comentou.

"Uma delas que achei muito interessante, ela narrou 'cadê o goleiro? Cadê o goleiro? Está ali, foi na padaria comprar pão', no momento do gol. Cada uma faz do seu jeito. E ali, quando você imprime o seu jeito na narração é a sua marca que está ali estampada", completou. Ao falar sobre as seis escolhidas que passarão para a próxima fase, Vanessa conta que pretende selecionar diferentes sotaques e maneiras de narrar. Mas já avisa: "Não vamos ter mulheres que narram como homens e sim, mulheres que narram como mulheres. Elas não vão estar imitando."

Vanessa revelou também, que as mulheres selecionadas para a narração da Fox Sports vão narrar os jogos do Brasil, semifinais e a final da competição. A jornalista fala sobre a importância de ter figuras femininas ocupando também essa posição. "Hoje a gente tem um movimento muito grande de mulheres levando seus filhos para os estádios. Mulheres como árbitras, bandeiras, repórteres, apresentadoras, a gente precisa de uma mulher narradora", conclui.

Não é preciso ter curso superior nem experiência prévia em jornalismo. O processo vai até o dia 18 de março e as participantes devem enviar um vídeo com uma narração de pelo menos 5 minutos para o e-mail narradora@fox.com. Se você é do Rio de Janeiro também pode gravar seu vídeo em uma cabine de locução montada no BarraShopping entre os dias 8 a 18 deste mês.