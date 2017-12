Vasco bloqueia torcedores que falam mal de Eurico Miranda no Facebook

Insatisfeito com o momento do Vasco, que não conquista um título importante há alguns anos e acumula rebaixamentos em sequência, o torcedor tem se manifestado contra Eurico Miranda, presidente do clube. Porém, quem fizer isso nas redes sociais, corre o risco de ser bloqueado pelo perfil oficial do cruzmaltino.

"O Vasco fez um post sobre o jogo contra a Chapecoense que ia em busca da vitória, aí eu escrevi: "A única coisa que eu quero é o Eurico fora do Vasco". Aí, à noite, quando fui curtir as outras coisas, vi que estava bloqueada", relatou a torcedora Jessica Gomes, em entrevista ao globoesporte.com.

Ela não é a única. Outros torcedores também confirmam que sofreram "represália" por ser contra Eurico no Facebook. O clube confirmou a medida, tomada há cerca de 10 dias, e relatou que há um alto número de ofensas na rede social, mas reiterou que a iniciativa não partiu do presidente.

Há também diferentes graus de punição, a depender da ofensa: alguns internautas são bloqueados temporariamente, enquanto outros são excluídos de vez da rede social do clube do coração.