Vasco e Botafogo 'discutem' no Twitter após final da Taça Rio: 'Vale pedir música?'

A final da Taça Rio, disputada entre Vasco e Botafogo, não tinha muita importância para o Campeonato Carioca, já que ambas as equipes já estava garantida na semifinal do estadual, assim como Flamengo e Fluminense. Porém, após o título do cruzmaltino, o clima esquentou entre os clubes nas redes sociais com trocas de provocações.

"Três títulos seguidos em cima do rival vale música, @showdavida?", postou o Vasco, citando a brincadeira feita pelo Fantástico quando um jogador marca três gols em uma partida. A brincadeira foi bem aceita pelos torcedores do time campeão e, rapidamente, teve milhares de retuítes. O Botafogo, porém, não parece ter gostado muito e respondeu em grande estilo, provocando a série de rebaixamentos do rival nos últimos anos: "Justo! O @showdavida está devendo! Não tinha brecha no regulamento para os três rebaixamentos".

Será que essa história acaba aqui? Os dois ainda podem se cruzar na final do Campeonato Carioca. Antes disso, porém, precisam superar Flamengo e Fluminense.