Vasco lança camisa para comemorar os dez anos do gol mil de Romário

Em homenagem ao gol mil de Romário, que completará 10 anos no próximo sábado, o Vasco lançou nesta quinta-feira uma camisa comemorativa. Por meio de suas redes sociais, o clube disponibilizou algumas imagens da camisa que será na cor branca com um desenho personalizado do baixinho.

As vendas da camisa começarão nesta sexta, na loja online da equipe. Parte do percentual de venda será revertido para uma instituição de caridade que for indicada pelo próprio Romário. O gol mil de Romário aconteceu no dia 20 de maio de 2007. O ex-jogador marcou de pênalti, na vitória do Vasco por 3 a 1, em São Januário, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.