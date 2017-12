Vasco lança novas camisas com homenagens ao estádio São Januário

O Vasco apresentou na tarde desta sexta-feira as novas camisas que o time irá utilizar na temporada. O clube entrará em campo neste sábado com os novos uniformes no jogo contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca.

As novas camisas trazem um selo em comemoração ao aniversário de 90 anos do estádio São Januário, completados também nesta sexta-feira. Nas costas, uma outra etiqueta mostra a fachada do “templo vascaíno”, inaugurado em 1927. A camisa mantém a tradicional faixa transversal, branca no uniforme número um e preto no uniforme número 2. As mudanças agradaram os torcedores do clube carioca, que elogiaram a camisa através das redes sociais.