Vasco promete punições após torcedor surpreender repórter com beijo na boca

A repórter Bruna Dealtry, do Esporte Interativo, estava em uma transmissão ao vivo quando foi surpreendida com um beijo na boca dado por um torcedor do Vasco. Após a repercussão do caso, o clube carioca se manifestou contra a ação nesta quarta-feira.

Na ocasião, Bruna estava cobrindo a partida entre Vasco e Universidade de Chile, pela Libertadores, que aconteceu nesta terça-feira, em São Januário, no Rio. Em campo o time carioca foi derrotado pelo placar de 1 a 0.

Em seu perfil oficial no Twitter, o Vasco prometeu punições: "O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta o episódio ocorrido na noite de ontem com a jornalista Bruna Dealtry e repudia qualquer ato de assédio ou desrespeito às mulheres. O clube se compromete a tomar providências para que ações desse tipo sejam devidamente punidas", escreveu.

A repórter também usou as redes sociais para falar sobre o caso. No texto ela afirma estar acostumada a passar por perrengues nas coberturas e que sempre se orgulhou da boa relação com as torcidas e de ser respeitada em seu trabalho. "Mas hoje, senti na pele a sensação de impotência que muitas mulheres sentem em estádios, metrôs ou até mesmo andando pelas ruas. Um beijo na boca, sem a minha permissão, enquanto eu exercia a minha profissão, que me deixou sem saber como agir e sem entender como alguém pode se sentir no direito de agir assim. Com certeza o rapaz não sabe o quanto ralei para estar ali (trabalhando na emissora)", desabafou. Relembre o caso completo clicando aqui.

Veja o post do Vasco: