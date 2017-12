Chapecoense usará camisa especial em jogo contra o Barcelona; veja

A Chapecoense criou uma nova camisa para o confronto com o Barcelona, no Camp Nou, na próxima segunda-feira, pelo troféu Joan Gamper. Predominantemente branca, a peça tem, segundo a Umbro, 73 estrelas espalhadas, em alusão ao ano de fundação do clube, 1973.

Na última semana, o clube já havia confirmado outra novidade para a o amistoso. Um dos sobreviventes da tragédia, o lateral-esquerdo Alan Ruschel voltará aos gramados na partida marcada para o dia 7 de agosto. Além do jogo com o Barcelona, a Chapecoense fará amistoso com Roma e Lyon, e disputará a Copa Suruga, no Japão.