Veja a chuteira que a Nike lançou para homenagear nova Bola de Ouro de CR7

Mal ganhou a quinta Bola de Ouro de sua carreira, nesta quinta-feira, igualando o número de prêmios de Lionel Messi, o astro do Real Madrid Cristiano Ronaldo já ganhou a edição especial comemorativa da chuteira alusiva a seu 'pentacampeonato'. A chuteira "vazou" no perfil "Fuzz Flanger Boot", no Instagram.

E que chuteira: lançada pela Nike, com detalhes em dourado e apenas 1.000 exemplares, numerados, o calçado traz, por dentro, o logotipo de CR7 com todos os anos em que o jogador faturou o prêmio: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

A chuteira, denominada "Quinto Triunfo", não teve o valor de venda divulgado.

